Бензин Аи-95 вновь побил исторический рекорд

Стоимость бензина Аи-95 третий день подряд обновляет рекорд на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Растет стоимость и 92-го бензина.

По итогам торгов 30 июня, согласно опубликованным данным, Аи-95 с поставкой в европейской части России будет стоить 58,324 тысячи рублей за тонну, что на 0,26% выше по сравнению с прошлым закрытием торгов.

Объем торгов составил 7,05 тысячи тонн, или 411,19 миллиона рублей.

Рекорд дороговизны бензина был установлен в мае 2018 года — 56,08 тысячи рублей за тонну. Он был побит три дня назад и продолжает обновляться.

Аи-92 по итогам торгов установлен на уровне 50,662 тысячи рублей за тонну, это дороже вчерашнего уровня на 0,33%. Объем торгов этим бензином превысил 13 тысяч тонн, что составляет 687,23 миллиона рублей.

Бензин дорожает, несмотря на то, что цены на нефть вот уже несколько дней падают из-за неопределенности ситуации с коронавирусом. Инвесторы опасаются, что карантинные ограничения в американских штатах повлияют на восстановление спроса.