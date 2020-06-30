Бензин Аи-95 вновь побил исторический рекорд
По итогам торгов 30 июня, согласно опубликованным данным, Аи-95 с поставкой в европейской части России будет стоить 58,324 тысячи рублей за тонну, что на 0,26% выше по сравнению с прошлым закрытием торгов.
Объем торгов составил 7,05 тысячи тонн, или 411,19 миллиона рублей.
Рекорд дороговизны бензина был установлен в мае 2018 года — 56,08 тысячи рублей за тонну. Он был побит три дня назад и продолжает обновляться.
Аи-92 по итогам торгов установлен на уровне 50,662 тысячи рублей за тонну, это дороже вчерашнего уровня на 0,33%. Объем торгов этим бензином превысил 13 тысяч тонн, что составляет 687,23 миллиона рублей.
Бензин дорожает, несмотря на то, что цены на нефть вот уже несколько дней падают из-за неопределенности ситуации с коронавирусом. Инвесторы опасаются, что карантинные ограничения в американских штатах повлияют на восстановление спроса.