Белоусов предрек «небывалую» инфляцию в США по итогам 2021 года

Инфляция в США по итогам 2021 года составит 4-5%. Об этом в интервью РБК заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Производство потребительских товаров на фоне пандемии упало во всем мире, указал Белоусов. Это сказалось на росте цен. Инфляция даже в странах Европы обычно была нулевая, но сейчас во многих из них она находится на уровне около 2%.

«Для них 2% — это примерно то же самое, что у нас 10%», — сказал Белоусов.

Для США, в которых инфляция в этом году будет в районе 4-5%, это «небывалая история», заявил вице-премьер.

Соглашения правительства РФ с производителями о заморозке цен на продукты сработали, отметил зампред кабмина. Белоусов напомнил, что с 1 июня прекращает действовать соглашение по стабилизации цен на сахар.

Белоусов ранее также упрекнул российские металлургические компании в том, что они «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. Вице-премьер указал, что речь идет о сверхдоходах. Металлурги в прошлом году на фоне пандемии увеличили выручку в разы, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке. Эти средства должны вернуться в бюджет в виде налогов, сейчас предстоит определить механизм, как они будут изъяты.