Белорусский рубль попал в топ-3 популярных в России валют

Его обошли только доллар и евро.

Белорусский рубль мог оказаться одной из самых интересных иностранных валют из-за высоких ставок по вкладам в банках Белоруссии, предположили эксперты. Сбережения в этой валюте делают белорусы, которые работают в России, либо россияне, у которых в соседней стране живут родственники, говорят аналитики.

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«Доходность сбережений в белорусских рублях выше, чем в российских: крупные банки предлагают 9–12% годовых при размещении средств на год по сравнению с 6–8% в России», — отметила младший вице-президент, аналитик Moody’s Светлана Павлова.

В связи с этим эксперты заявляют, что финансовая и экономическая интеграция двух стран уже проявляется на уровне населения.

Белорусский рубль обошел китайский юань, британский фунт и швейцарский франк, написало ИА Nation News.