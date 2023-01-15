Деньги 15 января 2023, 22:01 Белоруссия захотела договориться с Россией о рефинансировании долга Минфин Белоруссии: Минск хочет договориться с Москвой о рефинансировании долга РИА «Новости»

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Белоруссия не планирует брать новые займы у России, обсуждается возможность рефинансирования долга. Об этом 15 января заявил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов. Его словам передал телеканал «Беларусь 1».

«Идет речь не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были», — отметил белорусский министр.

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Селиверстов добавил, что выйти на западный рынок займов не получится из-за санкций. По данным Минфина Белоруссии, государственный долг республики на 1 февраля 2022 года составил 58,9 миллиарда рублей.

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В последнее время президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко неоднократно встречались. Государства укрепляют экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество.

Ранее стало известно, что российские и белорусские инженеры рассчитывают в 2028 году запустить в космос новый спутник зондирования Земли.