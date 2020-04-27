Белоруссия попросила за рубежом $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Белорусские власти рассчитывают получить кредит от международных финансовых организаций в размере 2-2,5 миллиарда долларов. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой.

Деньги пойдут на решение экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса.

По словам Крутого, власти республики ведут переговоры со всеми международными финансовыми организациями. Те «готовы сегодня выделять ресурсы».

«Потенциально это 2-2,5 миллиарда долларов», — заявил он в интервью телеканалу ОНТ.

Вице-премьер добавил, что многие международные кредиторы просят предоставить правительственные гарантии возврата займов.

«Думаю, что мы на это пойдем», — сообщил чиновник.

24 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил список первоочередных мер для поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях распространения коронавируса. Речь идет о выделении денег компаниям, которые относятся к пострадавшим от пандемии отраслям экономики.

По данным на 26 апреля, в Белоруссии было зарегистрировано почти 10,5 тысячи подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Умерли 72 человека, выздоровели 1,7 тысячи.