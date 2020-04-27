Белоруссия попросила за рубежом $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Деньги пойдут на решение экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса.
По словам Крутого, власти республики ведут переговоры со всеми международными финансовыми организациями. Те «готовы сегодня выделять ресурсы».
«Потенциально это 2-2,5 миллиарда долларов», — заявил он в интервью телеканалу ОНТ.
Вице-премьер добавил, что многие международные кредиторы просят предоставить правительственные гарантии возврата займов.
«Думаю, что мы на это пойдем», — сообщил чиновник.
24 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил список первоочередных мер для поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях распространения коронавируса. Речь идет о выделении денег компаниям, которые относятся к пострадавшим от пандемии отраслям экономики.
По данным на 26 апреля, в Белоруссии было зарегистрировано почти 10,5 тысячи подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Умерли 72 человека, выздоровели 1,7 тысячи.