    27 апреля 2020, 03:51

    Белоруссия попросила за рубежом $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

    Кирилл Фролов

    Белорусские власти рассчитывают получить кредит от международных финансовых организаций в размере 2-2,5 миллиарда долларов. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой.
    Белоруссия попросила за рубежом $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

    Деньги пойдут на решение экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса.

    По словам Крутого, власти республики ведут переговоры со всеми международными финансовыми организациями. Те «готовы сегодня выделять ресурсы».

    «Потенциально это 2-2,5 миллиарда долларов», — заявил он в интервью телеканалу ОНТ.

    Вице-премьер добавил, что многие международные кредиторы просят предоставить правительственные гарантии возврата займов.

    «Думаю, что мы на это пойдем», — сообщил чиновник.

    24 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил список первоочередных мер для поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях распространения коронавируса. Речь идет о выделении денег компаниям, которые относятся к пострадавшим от пандемии отраслям экономики.

    По данным на 26 апреля, в Белоруссии было зарегистрировано почти 10,5 тысячи подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Умерли 72 человека, выздоровели 1,7 тысячи.