Белоруссия попросила Россию снизить цены на газ

Белоруссия запросила у России снижение цены на газ в 2020 году. Белорусская сторона уже направила запрос о пересмотре цен в Газпром.

Как сообщает издание БелТА, об этом министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич рассказал 9 апреля в ходе своей речи в парламенте.

«В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. Белорусская сторона инициировала перед ПАО „Газпром“ вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Белоруссию природного газа», — сказал министр.

Отмечается, что в качестве одного из возможных вариантов, Минск предложил возможность закупать газ на бирже по «конкурентным ценам».

На днях премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.

Ранее стало известно, что страны договорились об условиях поставок нефти. На 2020 год Москва предложила уменьшить стоимость до восьми долларов за баррель.