16 января 2023, 02:39
Белоруссия анонсировала создание совместного с Россией налогового органа
Глава Минфина Селиверстов: налоговый комитет Белоруссии и России появится в 2023 году
Совместный российско-белорусский налоговый комитет планируется создать уже в 2023 году, сообщил глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов. Его слова передал телеканал «Беларусь 1».
Пока детального алгоритма работы нет, его предстоит проработать. При этом Минск и Москва уже подписали соглашение о принципах налогообложения по косвенным налогам.
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«Не нужны ни здание, ни содержание, ни финансирование. Нужен алгоритм, как действовать, если необходимы корректировки ставок и условий, которые заложены в договор», — подчеркнул министр.
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Белоррусская сторона начала выполнять условия соглашений, в том числе поэтапно поднимать ставки акцизов на табачные изделия и алкогольную продукцию. Однако все еще есть вопросы, требующие согласования, отметил Селиверстов. Данные о налогах будут храниться в единой информационной системе, подытожил он.
Ранее стало известно, что Белоруссия попросит Россию рефинансировать долг. Речь о новых займах не идет.
Белоруссия
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