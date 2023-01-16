Деньги 16 января 2023, 02:39 Белоруссия анонсировала создание совместного с Россией налогового органа Глава Минфина Селиверстов: налоговый комитет Белоруссии и России появится в 2023 году РИА «Новости»

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Совместный российско-белорусский налоговый комитет планируется создать уже в 2023 году, сообщил глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов. Его слова передал телеканал «Беларусь 1».

Пока детального алгоритма работы нет, его предстоит проработать. При этом Минск и Москва уже подписали соглашение о принципах налогообложения по косвенным налогам.

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«Не нужны ни здание, ни содержание, ни финансирование. Нужен алгоритм, как действовать, если необходимы корректировки ставок и условий, которые заложены в договор», — подчеркнул министр.

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Белоррусская сторона начала выполнять условия соглашений, в том числе поэтапно поднимать ставки акцизов на табачные изделия и алкогольную продукцию. Однако все еще есть вопросы, требующие согласования, отметил Селиверстов. Данные о налогах будут храниться в единой информационной системе, подытожил он.

Ранее стало известно, что Белоруссия попросит Россию рефинансировать долг. Речь о новых займах не идет.