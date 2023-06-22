Деньги 22 июня 2023, 16:34 Бельгийский депозитарий возобновит обслуживание клиентов из России Депозитарий Euroclear возобновит обслуживание российских облигаций Википедия

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Бельгийский депозитарий Euroclear принял решение вернуться к обслуживанию российских облигаций с погашением в 2025 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Компания предупредила, что расчеты начнут проводить только после полной проверки. При этом в любой момент их могут отозвать.

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По данным источника, речь идет о ценных бумагах на сумму порядка двух миллиардов долларов. Входят ли в их число частные инвестиции, пока неизвестно.

Некоторые финансовые аналитики предположили, что на решение депозитария повлиял судебный прецедент с банком «Санкт-Петербург», которому удалось взыскать с клиринговой компании 107 миллионов долларов собственных средств. Лицензию банку на разблокировку активов выдало казначейство Бельгии.

Ранее экономист объяснил россиянам, почему в нынешнее время выгоднее открывать рублевые депозиты, а не валютные.