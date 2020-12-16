Бедным россиянам предсказали еще большее снижение доходов

Число бедных в России не будет расти, благодаря принятым мерам по поддержке населения. Но вот бедные россияне могут стать еще беднее. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике РФ.

С документом ознакомился РБК. Эксперты ВБ считают, что меры властей позволят удержать над официальной чертой бедности до 3,8 миллиона жителей России. Однако другие показатели бедности, в том числе дефицит дохода малоимущих (сумма, которой бедным не хватает до прожиточного минимума), ухудшаются.

«Численность бедных, по прогнозам, не растет, но бедное население в этом году становится беднее (исходя их среднего размера их доходов), чем те, кто находился за чертой бедности в прошлом году», — считают в Всемирном банке.

Международные специалисты подсчитали, что разница между прожиточным минимумом и доходами этой категории населения в среднем увеличиться на 1,4% год к году.

Во Всемирном банке полагают, что если вакцинация в России в следующие два года будет идти успешно, то ВВП страны вырастет на 2,6% и 3%. Примерно такие же прогнозы сделало и Минэкономразвития РФ. Российские эксперты считают, что российская экономика восстановится на 2,7% в 2021 году, в 2022-м — на 2,9%. Об этом написала газета «Известия».