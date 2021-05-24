Бедным россиянам предложили давать деньги на продукты

Для нуждающихся россиян могут ввести целевые выплаты на продукты. С таким предложением выступила Торгово-промышленная палата РФ.

Авторы инициативы считают, что такие субсидии будут эффективнее чем административное регулирование цен, сообщил ТАСС со ссылкой на резолюцию ТПП РФ, направленную в правительство.

«В частности, речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня», — говорится в документе.

Члены палаты также предлагают сосредоточиться на поддержке производителей через льготное кредитование, страхование урожая и контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы.

В ТПП объяснили, что попытки «ручного» регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят только к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров.

Отказаться от госрегулирования цен ранее призывала и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, для сглаживания волатильности — изменчивости цены — нужно использовать демпферный механизм. Административные ограничения цен, как пояснила она, только искажают ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства.