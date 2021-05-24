facebook_pixel
    24 мая 2021, 08:21

    Бедным россиянам предложили давать деньги на продукты

    Ольга Назаркина

    Для нуждающихся россиян могут ввести целевые выплаты на продукты. С таким предложением выступила Торгово-промышленная палата РФ.

    Бедным россиянам предложили давать деньги на продукты

    Авторы инициативы считают, что такие субсидии будут эффективнее чем административное регулирование цен, сообщил ТАСС со ссылкой на резолюцию ТПП РФ, направленную в правительство.

    «В частности, речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня», — говорится в документе.

    Члены палаты также предлагают сосредоточиться на поддержке производителей через льготное кредитование, страхование урожая и контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы.

    В ТПП объяснили, что попытки «ручного» регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят только к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров.

    Отказаться от госрегулирования цен ранее призывала и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, для сглаживания волатильности — изменчивости цены — нужно использовать демпферный механизм. Административные ограничения цен, как пояснила она, только искажают ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства.