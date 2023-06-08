08 июня 2023, 01:45
Бедных людей стало меньше в России
Росстат: уровень бедности в России снизился до 13,5%
Численность населения России с доходами ниже границы бедности в первом квартале 2023 года составила 19,6 миллиона человек. Такими предварительными данными поделился Росстат.
Значение «границы бедности» устанавливают на уровне последнего расчетного значения на уровне прожиточного минимума на основе прожиточной корзины. В первом квартале 2023 года эта сумма достигла 14 026 рублей.
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В 2022 году в первом квартале в стране насчитывалось 20,9 миллиона россиян с доходами ниже границы бедности.
Согласно данным статистического ведомства, снижение уровня бедности связано с реализацией адресных социальных программ, ростом пенсий и зарплат. Общий объем социальных выплат населению увеличился на 4,1% и составил 3,4 триллиона рублей.
Начальное значение «границы бедности» устанавливают на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины.
Ранее Росстат поделился данными о реальных денежных доходах граждан России. В I квартале 2023 года эта цифра увеличилась на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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