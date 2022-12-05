Деньги 05 декабря 2022, 15:23 Базовую ставку повысили до 16,75% годовых в Казахстане

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Национальный банк Казахстана решил увеличить базовую ставку до 16,75% годовых. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с коридором +/– 1 п. п.», — отмечается в сообщении.

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Решение регулятора основывалось на анализе фактических данных и прогнозах. Ранее Центробанк Турции уменьшил учетную ставку до 9%.

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