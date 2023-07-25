Деньги 25 июля 2023, 06:17 Бастрыкин назвал миллионные заработки блогеров недопустимыми Председатель СКР счел недопустимыми доходы блогеров на миллионы рублей без уплаты налогов РИА «Новости»

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Блогеры заработали в России миллионы рублей, но не оплатили налоги. Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил РИА «Новости», что в нынешней ситуации это недопустимо.

«Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», — сказал он.

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Глава Следкома предупредил, что их привлекут к ответственности на общих основаниях, как обычных недобросовестных бизнесменов. Он опроверг наличие тенденции по налоговому преследованию блогеров. Александр Бастрыкин напомнил о нескольких громких делах и заявил, что зарабатывающие в интернете авторы должны усвоить урок, иначе тоже попадут в поле зрения правоохранителей.

В 2023 году в неуплате налогов и отмывании полученных преступным путем денег заподозрили интернет-коуча Елену Блиновскую, блогера Ольгу Нечаеву, супругов Валерию и Артема Чекалиных.