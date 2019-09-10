Баррель нефти Brent стал дороже $63

Цены на нефть снова растут. Фьючерсы марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года подорожали на 2,4% на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 03:10 по Москве, «черное золото» этого сорта торговалось по 63,03 доллара за баррель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные биржи.

Уточняется, что в последний раз нефть Brent стоила больше 63 долларов за баррель 1 августа.

Накануне в Саудовской Аравии сменился министр энергетики. Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех был освобожден от своей должности, а его место занял сын монарха принц Абдель Азиз бен Сальман.

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Эксперты полагают, что после кадровых перестановок в саудовском министерстве договоренности ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи закрепятся, благодаря чему будут стабилизированы цены на нефть.

Действие сделки о сокращении добычи ОПЕК+ завершается в конце марта 2020 года. Согласно прописанным в ней условиям, страны-участницы соглашения обязаны снизить добычу нефти. Уменьшается она на 1,2 миллиона баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

Основные квоты по сокращению коснулись России и Саудовской Аравии, которые являются крупнейшими участниками сделки.