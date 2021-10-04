Барнаул обогатит парк спецтехники к зиме на 115 млн рублей

В Барнауле уже вовсю готовятся к снегопадам. Власти выделили из городского бюджета 115 миллионов рублей для закупки новой дорожной и специализированной техники. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Всего в столице Алтайского края к зимнему периоду приобретут 27 единиц техники. Автопарк МБУ «Автодорстрой» пополнят 12 новых машин, в том числе пять уборочных машин ДМК-70 М на шасси МАЗ и четыре МК.03 на базе трактора «Беларус 82».

Также в Барнауле закупят фронтальный погрузчик «Амкодор 352С», который пригодится не только зимой при уборке снега, но и летом — на производстве и в дорожном строительстве. Приобретут и новый каток.

Сейчас автопарк «Автодорстроя» насчитывает 254 единицы снегоуборочной техники, включая 184 спецмашины. Это и снегопогрузчики, и грейдеры, и самосвалы. Специалисты ужа заготавливают песок и соль для зимних работ.

Кроме того, 14 единиц техники закупили для МБУ «Благоустройство и озеленение». Парк пополнился новыми тракторами, снегоуборщиками, самосвалами и легковым транспортом.

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