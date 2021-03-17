Баранина и морковь возглавили список подорожавших за неделю продуктов

Наиболее подорожавшими продуктами питания в России за период с 10 по 15 марта стали баранина и морковь. Средние цены в магазинах на эти товары выросли на 2,3 и 3% соответственно. Такие данные привел Росстат.

Среди других подорожавших продуктов оказалось мясо кур (1,6%) и яйца (0,9%). Также выросли цены на говядину (0,8%), пастеризованное молоко (0,5%), водку (0,3%) и макаронные изделия (0,2%).

Цены на сахарный песок и подсолнечное масло продолжают расти. За отчетный период эти две группы товаров прибавили к своей стоимости 0,4 и 02% соответственно.

Началось снижение стоимости плодоовощной продукции. Огурцы потеряли в цене 6,6%, на втором месте расположились помидоры, которые подешевели на 2,1%. Но выросли в цене картофель и лук на 2,6 и 1,3%.

Снизились цены на сметану и пшено — на 0,4%, пшеничную муку — на 0,3% и сливочное масло — на 0,2%. Не изменилась стоимость гречневой крупы, черного чая, печенья и соли.