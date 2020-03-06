Банкротство предрекли 38 российским банкам. Клиентам стоит переживть?

С угрозой банкротства в этом году могут столкнуться 38 банков России. Но это затронет «карманные» финансовые организации, поэтому россияне могут не переживать. Чтобы не нарваться на будущих банкротов, нужно выбирать стабильный банк.

Банкротство такого количества банков ничего не значит в глобальном смысле, заверил «360» независимый экономический эксперт Антон Шабанов. В России более 400 банков, поэтому цифра 38 незначительная. Это всего 9,5% от общего числа.

«Не стоит забывать, какие именно банки, потому что это очень малоизвестные банки, которые находятся в самом конце рейтинга. Это так называемые „карманные“ банки, которые, как правило, создаются для закрытия потребностей какого-то определенного вида бизнеса», — отметил специалист.

Такие финансовые организации открывают бизнесмены, у которых есть нормально работающее дело. Они создают «карманный» банк, чтобы не платить лишние комиссионные расходы, дешевле брать кредиты и привлекать деньги в свой бизнес. Именно такие организации как раз и находятся в списке.

Поэтому даже если с ними что-то случится, ничего глобального ни с банковской системой, ни с деньгами определенных вкладчиков не произойдет. Часть этих банков вообще не работает с физическими лицами, они работают только с юридическими лицами Антон Шабанов независимый экономический эксперт.

Для того, чтобы хорошо и правильно выбрать свой банк, просто нужно обращать внимание на его отчетность. Документы публикуют на сайте ЦБ с доступными общими цифрами.

«То есть вам не нужно быть профессионалом в бухгалтерии, чтобы эту отчетность изучить», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, нужно смотреть на состояние банка и всегда ориентироваться на лучших. Выбирать стоит самые стабильные и системообразующие организации, к которым Центробанк предъявляет повышенные требования и за которыми следит наиболее пристально. Также финансовая структура должна входить в систему страхования вкладов.

«Если банк, в котором вы храните деньги, входит в систему страхования вкладов, то до миллиона 400 рублей вам все обязательно вернут», — заверил Шабанов.

Если сумма выше, то начинается процедура банкротства самого банка. При наличии у организации активов их начинают продавать и возвращать деньги клиентам.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело исследование и выяснило, что в 2020 году 38 российским банкам может грозить банкротство. В новую группу риска попали главным образом небольшие банки без определенной бизнес-модели.