Банкротство предрекли 38 российским банкам. Клиентам стоит переживть?
Банкротство такого количества банков ничего не значит в глобальном смысле, заверил «360» независимый экономический эксперт Антон Шабанов. В России более 400 банков, поэтому цифра 38 незначительная. Это всего 9,5% от общего числа.
«Не стоит забывать, какие именно банки, потому что это очень малоизвестные банки, которые находятся в самом конце рейтинга. Это так называемые „карманные“ банки, которые, как правило, создаются для закрытия потребностей какого-то определенного вида бизнеса», — отметил специалист.
Такие финансовые организации открывают бизнесмены, у которых есть нормально работающее дело. Они создают «карманный» банк, чтобы не платить лишние комиссионные расходы, дешевле брать кредиты и привлекать деньги в свой бизнес. Именно такие организации как раз и находятся в списке.
Поэтому даже если с ними что-то случится, ничего глобального ни с банковской системой, ни с деньгами определенных вкладчиков не произойдет. Часть этих банков вообще не работает с физическими лицами, они работают только с юридическими лицамиАнтон Шабановнезависимый экономический эксперт.
Для того, чтобы хорошо и правильно выбрать свой банк, просто нужно обращать внимание на его отчетность. Документы публикуют на сайте ЦБ с доступными общими цифрами.
«То есть вам не нужно быть профессионалом в бухгалтерии, чтобы эту отчетность изучить», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, нужно смотреть на состояние банка и всегда ориентироваться на лучших. Выбирать стоит самые стабильные и системообразующие организации, к которым Центробанк предъявляет повышенные требования и за которыми следит наиболее пристально. Также финансовая структура должна входить в систему страхования вкладов.
«Если банк, в котором вы храните деньги, входит в систему страхования вкладов, то до миллиона 400 рублей вам все обязательно вернут», — заверил Шабанов.
Если сумма выше, то начинается процедура банкротства самого банка. При наличии у организации активов их начинают продавать и возвращать деньги клиентам.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело исследование и выяснило, что в 2020 году 38 российским банкам может грозить банкротство. В новую группу риска попали главным образом небольшие банки без определенной бизнес-модели.