Банковскую сферу в России признали устойчивой к экономическим шокам

ЦБ протестировал банковский сектор РФ на устойчивость к кризису. Результаты в регуляторе сочли «вполне удовлетворительными».

Стресс-тестирование проводили по состоянию на 1 апреля 2020 года. Полученные данные озвучил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку. Его процитировал «Интерфакс».

«Для 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора, тестирование проводилось на индивидуальной основе», — уточнил Тулин.

В ЦБ заметили, что проверяли банки на стрессоустойчивость в максимально приближенных к действительности условиях. Условия исследования были строгими.

«Результаты <…> оказались вполне удовлетворительными», — подчеркнул первый зампред Центробанка.

Тулин заметил, что в целом банки способны без особых последствий абсорбировать убытки более чем в пять триллионов рублей.

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, напомнила газета «Известия», ранее заявил, что банковский сектор пройдет вызванный коронавирусом кризис безболезненно. Серьезных препятствий этому нет.