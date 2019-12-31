Банковский перевод по мобильному станет платным с 1 января

Денежные переводы через Систему быстрых платежей станут платными с 1 января 2020 года. Банкам придется платить комиссию ЦБ РФ. Некоторые кредитные организации уже берут до 1,5% за перечисление средств через мобильный.

Платными переводами банки будут пытаться переложить часть издержек от взаиморасчета с Центробанком на клиентов, сообщила «Газета.ru».

ЦБ РФ выступает оператором СБП и за каждую операцию клиентов финансово-кредитных организаций станет получать комиссию. Тарифная сетка варьируется в зависимости от суммы перевода. Чем она больше, тем выше и взимаемые проценты.

Например, за перевод от трех до шести тысяч придется заплатить два рубля. Каждая операция свыше шести тысяч обойдется в три рубля.

Предполагается, что комиссию поровну заплатят банк отправителя и организация получателя. У ЦБ есть право ограничить ее размер за данный тип перевода.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский полагает, что на клиентов как раз переложат часть затрат из-за дополнительных издержек. Однако потребители вправе выбирать способ, которым будут переводить средства.

При этом стоит руководствоваться не только удобством, но и оптимальными по цене тарифными планами.

СБП начала работать в конце января 2018 года. Сейчас в ней более 30 участников. При помощи системы россияне могут перевести друг другу деньги по номеру телефону. В каком банке при этом открыты счета отправителя и получателя, не имеет значения.