Деньги 23 мая 2023, 17:45 Банковский аналитик Шевченко призвал не рассчитывать на карты UnionPay за границей

Читать 360tv в

В России начали выпуск карт платежной системы UnionPay, но за границей они вряд ли будут работать из-за санкций. Об этом НСН сообщил аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.

По его словам, картами системы UnionPay несанкционных банков можно будет расплатиться в Турции, Объединеных Арабских Эмиратах, Таиланде и в ряде стран Азии, Африки и Южной Америки.

Реклама

«Карты UnionPay банков, попавших под санкции, за границей не работают. Если кому-то нужна карта, которая работает за границей, ему нужно выбирать банк, который пока еще не попал под санкции», — отметил Владимир Шевченко.

Авторы: