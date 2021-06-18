Исследование указало на основные проблемы банковских клиентов

Самыми частыми проблемами у клиентов банков за последний год оказались отсутствие полной информации и пояснений по индивидуальным условиям кредитов. Вопрос в том числе актуален для российских заемщиков.

Сделанные экспертами Consumers International выводы основываются на опросе обществ по защите прав потребителей, рассказала газета «Известия». Результаты они представили по 32 развивающимся странам.

Чаще всего клиентам не объясняют все условия в договоре до его заключения. Проблема находится в исследовании на первом месте.

На неясность в документах указали и клиенты российских банков, которые отнесли подобные ситуации к разряду основных для кредитования проблем. В Международной конфедерации обществ потребителей провели собственный анализ методом «тайного покупателя». Специалисты обзванивали крупнейшие банки, занимающиеся кредитами.

Кроме того, выяснилось, что в российских кредитных организациях нарушают закон о потребительском кредите: получить доступ к полноценным сведениям о займе клиентам затруднительно.

По мнению экспертов, россиянам следовало бы с больше ответственностью относиться к процессу оформления кредита. При подозрении на нарушения следует жаловаться в Центробанк.