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    03 января 2022, 17:45

    Банковские кредиты могут подорожать для непривитых россиян

    Кредиты в России могут подорожать для непривитых от коронавируса граждан

    Максим Зинкин

    Непривитые от коронавирусной инфекции россияне могут столкнуться с неприятным сюрпризом при обращении в банки за получением кредитов. Как сообщила газета «Известия», для этой категории граждан ставки по банковским продуктам могут быть выше, чем для вакцинированных.

    Банковские кредиты могут подорожать для непривитых россиян

    Банки могут начать запрашивать у клиентов наличие действующего сертификата о вакцинации, и если его не окажется, то ставка по кредиту вырастет.

    Это связано с тем, что повысится тариф по страхованию жизни и здоровья заемщика. Финансовые организации имеют право поднять процентную ставку, поскольку страхование заемщика снижает их риски. При наличии страхования жизни и здоровья ставка будет более низкой.

    «Расходы же заемщиков в обоих случаях в среднем сопоставимые. Если взять кредит без страхования, то из-за часто более высокой ставки размер переплаты близок к сумме процентных платежей и стоимости страховки», — сообщил представитель Банка России.

    Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков также не исключил, что банки начнут запрашивать сертификат о вакцинации, поскольку для страховых компаний являются существенными даже 2-3% смертельных исходов после заболевания ковидом.

    Если страховые компании договорятся о том, чтобы запрашивать свидетельство о вакцинации, то старых клиентов нововведение не коснется.