Банковские кредиты могут подорожать для непривитых россиян

Непривитые от коронавирусной инфекции россияне могут столкнуться с неприятным сюрпризом при обращении в банки за получением кредитов. Как сообщила газета «Известия», для этой категории граждан ставки по банковским продуктам могут быть выше, чем для вакцинированных.

Банки могут начать запрашивать у клиентов наличие действующего сертификата о вакцинации, и если его не окажется, то ставка по кредиту вырастет.

Это связано с тем, что повысится тариф по страхованию жизни и здоровья заемщика. Финансовые организации имеют право поднять процентную ставку, поскольку страхование заемщика снижает их риски. При наличии страхования жизни и здоровья ставка будет более низкой.

«Расходы же заемщиков в обоих случаях в среднем сопоставимые. Если взять кредит без страхования, то из-за часто более высокой ставки размер переплаты близок к сумме процентных платежей и стоимости страховки», — сообщил представитель Банка России.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков также не исключил, что банки начнут запрашивать сертификат о вакцинации, поскольку для страховых компаний являются существенными даже 2-3% смертельных исходов после заболевания ковидом.

Если страховые компании договорятся о том, чтобы запрашивать свидетельство о вакцинации, то старых клиентов нововведение не коснется.