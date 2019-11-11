Банковские комиссии планируют отменить для самозанятых

Автором законопроекта является Айрат Фаррахов. По его словам, концепция законопроекта уже готова и направлена для обсуждения в Центробанк и Правительство. В дальнейшем он может стать поправкой к законопроекту об отмене банковской комиссии за перевод средств клиентов в разных регионах внутри одного кредитного учреждения или самостоятельным проектом федерального закона.

Депутат также отметил, что необходимо отменить комиссию за добровольное перечисление страховых взносов в рамках обязательного пенсионного страхования людей, работающих на себя.

Согласно закону, трудовой стаж их деятельности не ведется, однако они могут самостоятельно делать взносы в ПФР на будущую пенсию. Такие же условия у граждан без обязательного социального страхования (безработных, теневиков и т. д.). Сейчас их насчитывается 16-18 миллионов человек в стране. Некоторые из них в будущем хотят получить социальную пенсию и накопительный ежемесячный бонус. Фаррахов добавил, что подобное стремление важно поощрять.

«Все они не подлежат сегодня обязательному социальному страхованию и, соответственно, нам крайне важно, чтобы были стимулы для формирования самозанятыми пенсий в рамках ОПС», — пояснил депутат.

По информации ПФР, 2771 гражданин решил добровольно перечислять пенсионные взносы. Общая сумма их начислений за прошлый год составила 83,8 миллиона рублей.

Фаррахов заявил, что законопроект об отмене роуминга банка в первом чтении рассмотрят 12 ноября. Ожидается, что изменится Закон «О банках и банковской деятельности»: в нем появится уточнение, что сумма банковской комиссии не может зависеть от открытия счетов в его разных подразделениях.