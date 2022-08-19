Банковские карты захотели привязать к криптовалюте

Новый способ оплаты услуг ушедших из России сервисов и онлайн-магазинов может появиться у россиян. Это привязанные к криптокошелькам банковские карты, сообщили «Известия».

Такой продукт запатентовала основанная россиянами компания Tangem. Придуманная технология позволяет платить за товары и услуги обычными банковскими картами, при этом списывая средства напрямую с криптокошельков. Издание ознакомилось с патентом, выданным этой организации ведомством по патентам и товарным знакам США.

В расширении использования криптовалют видят риски в Центробанке РФ. При это, по словам экспертов, в России такими картами можно платить совершенно легально. Специалисты объяснили, что технология предусматривает конвертацию криптовалюты в обычные деньги.

В июле стало известно, что «Атомайз Россия» начала выпускать токены на драгоценные металлы, первый цифровой финансовый актив (ЦФА) выпущен на палладий.

Помимо токенизации металлов и углеродно нейтрального никеля технология может использоваться в туризме, банковских продуктах и искусстве. Первыми инвесторами на платформе «Атомайз» для токенизации активов стали Росбанк и брокер «Вектор Икс».