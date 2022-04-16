Доллары и евро можно будет купить в кассах банков с 18 апреля

Продажа долларов и евро возобновится в банка с 18 апреля. Об этом сообщил сайт Центробанка.

«Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

В ЦБ уточнили, что те, у кого до 9 марта были открыты валютные счета или вклады, и кто еще не выбрал лимит получения валюты наличными, смогут с 11 апреля получать и доллары, и евро.

Лимит в 10 тысяч долларов или эквивалентная сумма в евро действует до 9 сентября. Деньги, превышающие лимит, можно получить в рублях.