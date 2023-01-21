Деньги 21 января 2023, 11:02 Банкоматы Сбербанка установили в Севастополе, Ялте и Симферополе Первые банкоматы Сбербанка появились в Ялте, Симферополе, Севастополе и Оползневом Telegram-канал правительства Севастополя

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В Крыму начали работать первые банкоматы Сбербанка. Их установили в Ялте, Симферополе, Севастополе и селе Оползневом, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитно-финансовой организации.

В Севастополе банкомат появился на площади Нахимова, в Симферополе — на улице Пушкина, в Ялте — на Киевской улице, а в Оползневом — на улице Генерала Острякова.

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«Уже сегодня на площади Нахимова стоит мобильный офис, где можно без процентов снять или положить деньги на карту», — уточнили в Telegram-канале правительства Севастополя.

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Глава Ялты Янина Павленко назвала приход Сбербанка на территорию Крыма важнейшим экономическим событием.

«Этого очень долго ждали жители и особенно гости нашего города», — написала она в своем Telegram-канале.

Сеть устройств самообслуживания должна заработать в республике в течение года. Сбербанк объявил о начале работы на полуострове 18 января. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что благодаря этому в регионе улучшится инвестиционный климат.