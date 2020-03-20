Банкоматы признали опасными из-за риска заразиться коронавирусом

«Умные технологии» в условиях борьбы с пандемией оказались потенциально опасны. Например, большинство банкоматов выдают деньги, которые до вас были в руках других людей. Возможности их дезинфицировать у финансовых организацией нет.

То есть никак нельзя определить, здоров или болен был человек, который вносил деньги в банкомат. Эту версию подтвердила операционный директор «Почта банка» Елена Мохначева.

Она рассказала газете «Известия», что кассовое обслуживание осуществляется через ресайклинговые банкоматы. Инкассацию и пересчет купюр делают другие организации по договору. В итоге никто не обрабатывает банкноты антибактериальными растворами до их выдачи другому клиенту. Это просто невозможно.

Мохначева добавила, что банки не могут постоянно дезинфицировать и клавиатуру, с помощью которой вводят пин-код. Ведь уборку надо проводить после каждой транзакции.

Источник в банке, входящем в пятерку по размеру активов, рассказал газете о возможном решении проблемы. Идут разговоры о том, чтобы заказать для ресайклеров дополнительное оборудование. Оно будет обрабатывать деньги ультрафиолетом или озоном. Однако на реализацию этого предложения уйдет много средств и времени.

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