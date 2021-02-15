Банкиры раскрыли, как защититься от хакерских атак на счета

Чтобы противостоять хакерам, которые атакуют банковские приложения, нужно постоянно проверять систему на уязвимости. Такое мнение в разговоре с «360» высказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

По его словам, киберпреступники сейчас расширяют свою сферу влияния. Вместе с этим банки и их клиенты все больше уходят на дистанционного обслуживание.

«Физические лица уязвимы с той точки зрения, что они по дурости, по разгильдяйству делятся информацией о своих счетах. Юрлица строже к этому относятся. Но если ты нашел пробел в доступе к счету и если этот пробел технологичный в силу недостаточной защиты системы через программное обеспечение, получается, что ты, проникнув в одном месте, можешь эту же технологию использовать по другим счетам», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что высокие риски в данной ситуации у юридических лиц. Поскольку у них больше средств и большие обороты.

«Это как борьба преступности с правоохранителями — это вечная борьба. Кто быстро успевает оказать сопротивление, а не отстает, [тот и одерживает победу]», — отметил Тосунян.

По его словам, уязвимости можно и нужно исправлять. Главное тут — непрерывная работа. Важную роль играет изучение атак киберпреступников и распространение информации об этом среди профессионального сообщества.

АРБ 15 лет назад создала специальную конференцию по информационной безопасности и по киберугрозам. Сначала там было около 100 участников, теперь 400-500. ЦБ взял мероприятие под свой контроль, потому что тема очень актуальная.

«Центробанк находится в диалоге с системой», — резюмировал собеседник «360».

ЦБ сообщил о том, что хакеры атакуют мобильные приложения финансовых организаций. В связи с этим Центробанк разослал российским банкам бюллетень с предупреждением.