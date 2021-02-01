Банкир сделал прогноз по шансам граждан получить кредит в текущем году

По мнению специалиста, ситуация с лояльностью в одобрении кредитов начнет ощутимо меняться во втором полугодии.

«Проблемы накапливались на протяжении всего 2020 года. И это привело к тому, что на обозримые полгода, а может быть, и дольше, будет повышенная сдержанность банков в отношении заемщиков. У людей пока нет полного понимания того, как они будут „выкарабкиваться“ из связанной с пандемией ситуации», — подчеркнул Тосунян.

Эксперт заметил, что льготы не могут предоставляться бесконечно. Кроме этого, кредитные каникулы будут действовать лишь ограниченный период. Важно, чтобы психологический барьер был преодолен, и россияне стали более ответственно относиться к кредитам.

Также президент АРБ уточнил, что у предпринимателей, которые будут возвращать к жизни свое дело, есть возможность восстановить хорошую кредитную историю. Тосунян напомнил, что она учитывает поведение заемщика не на протяжении трех месяцев, а за последние несколько лет.