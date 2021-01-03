Банкир рассказал, как выгодно рефинансировать ипотеку и не переплатить банку

Руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников в беседе с ТАСС порекомендовал заемщикам подумать о рефинансировании, если у них есть несколько кредитов от разных банков. Для удобства оплаты их лучше объединить в один.

«Рефинансирование — хороший вариант также в случаях, когда нужно сменить валюту кредита или когда увеличились расходы семьи и хочется снизить ежемесячный платеж, избегая реструктуризации», — сказал он.

Рефинансирование имеет высокий уровень одобрения, так как на эту процедуру соглашаются надежные клиенты. В переоформлении кредита могут отказать в случае недостаточного дохода клиента, несоответствия объекта недвижимости требованиям банка и наличия просроченной задолженности.

При рефинансировании существуют подводные камни, о которых многие могут не знать. Заемщику придется потратиться на оценку недвижимости и страхование. Перед решением о переоформлении кредита Красильников советует изучить условия страхового договора. Не всегда его можно рефинансировать, иногда договор нужно расторгать, платить штраф и заключать новый. При объединении кредитов стоит сначала подсчитать размер переплаты по каждому, чтобы понять, будет ли выгодно для заемщика рефинансирование.