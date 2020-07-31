Банкир оценил инициативу об автоматическом списывании денег банком
Он пояснил, что идея банков списывать средства со «спящих счетов» граждан РФ будет удобна как клиентам, так организациям, если все условия пропишут в договоре. По его словам, плательщикам не нужно бояться, что с их счетов снимут лишние деньги.
«Я думаю, что злоупотреблять полномочиями банки не будут. Потому что в этом случае они рискуют получить иски в суд», — процитировало Тосуняна ИА Nation News.
Он подчеркнул, что забывающие о своих обязанностях клиенты являются большой проблемой для банков. Как считает специалист, кредитным организациям необходимо составлять договоры так, чтобы в них была указана возможность автоматического списания, если человек не внес деньги сам. Тосунян заключил, что такая мера должна быть применена исключительно в случаях задержки оплаты.