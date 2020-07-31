Банкир оценил инициативу об автоматическом списывании денег банком

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян оценил инициативу об автоматическом списывании денег банком.

Он пояснил, что идея банков списывать средства со «спящих счетов» граждан РФ будет удобна как клиентам, так организациям, если все условия пропишут в договоре. По его словам, плательщикам не нужно бояться, что с их счетов снимут лишние деньги.

«Я думаю, что злоупотреблять полномочиями банки не будут. Потому что в этом случае они рискуют получить иски в суд», — процитировало Тосуняна ИА Nation News.

Он подчеркнул, что забывающие о своих обязанностях клиенты являются большой проблемой для банков. Как считает специалист, кредитным организациям необходимо составлять договоры так, чтобы в них была указана возможность автоматического списания, если человек не внес деньги сам. Тосунян заключил, что такая мера должна быть применена исключительно в случаях задержки оплаты.