Банки запустят новые сервисы через «Госуслуги»

В этот список вошли сервисы по автоматическому обновлению данных паспорта, увеличению кредитного лимита, а также открытию дебетовых карт и вкладов.

В кредитных организациях уверены, что это будет удобно для клиентов, так как сократит время на заполнение различных форм, уменьшит количество ошибок и исключит необходимость собирать справки из ПФР и ФНС. Банку же будет легче проверять документы.

Пока с помощью портала можно подать заявку только на кредит в некоторых банках и одну страховую компанию.

К пробному запуску сервиса уже подключились 10 банков. Ожидается, что что к сотрудничеству с «Госуслугами» присоединятся еще четыре кредитные организации и два страховщика. Более 113 тысяч россиян дали согласие на обработку своих данных.

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам с 12 до 11%.