    29 июня 2020, 04:46

    Банки запустят новые сервисы через «Госуслуги»

    Александра Каширина

    Банки расширяют список продуктов, которые клиенты смогут оформить, используя свои учетные записи на портале Госуслуг. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на представителей крупнейших банков России.
    Банки запустят новые сервисы через «Госуслуги»

    В этот список вошли сервисы по автоматическому обновлению данных паспорта, увеличению кредитного лимита, а также открытию дебетовых карт и вкладов.

    В кредитных организациях уверены, что это будет удобно для клиентов, так как сократит время на заполнение различных форм, уменьшит количество ошибок и исключит необходимость собирать справки из ПФР и ФНС. Банку же будет легче проверять документы.

    Пока с помощью портала можно подать заявку только на кредит в некоторых банках и одну страховую компанию.

    К пробному запуску сервиса уже подключились 10 банков. Ожидается, что что к сотрудничеству с «Госуслугами» присоединятся еще четыре кредитные организации и два страховщика. Более 113 тысяч россиян дали согласие на обработку своих данных.

    Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам с 12 до 11%.