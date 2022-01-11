Банки запустили переводы между юрлицами через систему быстрых платежей

Кредитные организации запустили переводы между юридическими лицами через систему быстрых платежей (СБП). Первыми новый функционал пропилотировали «Райффайзенбанк» и «Делобанк». Об этом изданию «Известиям» рассказали представители этих организаций.

По данным газеты, другие ведущие банки страны начнут реализацию этого проекта в 2022 году. Такая технология должна стать крайне востребованной для компаний. Она позволит перечислять деньги более дешевым способом, а также в два раза быстрее и в круглосуточном режиме без выходных. На текущий момент переводы не могут проходить по субботам и воскресеньям, в ночное время и по праздникам, отметили «Известия».

«Делобанк» провел пилотирование проекта, который называется B2B-переводами (Business-to-Business), в декабре прошлого года. Пока сервис решили протестировать для корпоративных закупок. Особенно сильно преимущество такой системы ощущается в настолько большой стране, как Россия, где несколько часовых поясов. С ее помощью получится выстроить непрерывный бизнес, представителям которого не нужно будет беспокоиться о доступности расчетов между банками в любое время.