Банки зафиксировали максимальный отток валюты с вкладов россиян

Российские банки отметили в марте максимальный отток валютных вкладов россиян. Значение составило более 946 миллионов долларов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

Всего с октября 2020 года россияне забрали с валютных счетов 946,5 миллиона долларов. Наиболее значимые потери понес «Сбер», где снижение составило 635,6 миллиона долларов. Еще 82,6 миллиона долларов сняли со счетов клиенты ВТБ, а в Альфа-Банке снижение достигло 80,5 миллиона долларов.

При этом в Газпромбанке и Совкомбанке зафиксировали приток валюты. Увеличение составило 111,9 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Также за март замедлился приток денег на текущие счета. Объем средств увеличился лишь на 47,6 миллиона долларов. В начале апреля была отмечена сумма 29,44 миллиарда.

По словам управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого, россиянам сейчас не выгодно держать валюту для путешествий, так как многие страны все еще закрыты. Кроме того, валютные вклады имеют низкие процентные ставки, отметило агентство «Прайм». Эксперт отметил, что многие россияне стали все больше интересоваться инвестициями, переводя в них валюту.