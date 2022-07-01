Банки взяли в работу платформу Центробанка по борьбе с отмыванием денег

В России заработала платформа Центробанка «Знай своего клиента». Она позволяет банкам делить юрлиц и индивидуальных предпринимателей по принципу светофора в зависимости от причастности к отмыванию денег, сообщил РБК.

К антиотмывочному сервису предстоит подключиться всем отечественным кредитным организациям. Этот сервис позволит им оценивать причастность клиентов к проведению сомнительных операций по новым правилам и обмениваться этими данными с Центробанком.

Юрлица и ИП делят на три группы в зависимости от степени риска нарушения антиотмывочных норм. В самом регуляторе этот принцип сравнили со светофором — возможности «красных» будут сильно ограничены, а «зеленых», наоборот, станут меньше контролировать. Тестирование сервиса началось в декабре. Представители отрасли уже оценили нововведение.

«Платформа будет рассматриваться как „публичный светофор“, посредством которого любой участник бизнеса сможет узнать, как его деятельность оценена Банком России и как оцениваются операции его контрагентов. Это важно для построения прозрачных и долгосрочных деловых отношений», — отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.