Банки выступили за выдачу кредитов по биометрии со смартфона

Российские банки хотят добиться возможности открывать для клиентов счета, оформлять вклады и выдавать кредиты по биометрии со смартфона. Онлайн-кредитование в таком случае получит новое развитие, но у саморегистрации в Единой биометрической системе (ЕБС) есть определенные риски.

Национальный совет финансового рынка (НСФР), сообщила газета «Известия», направил письмо с предложениями по биометрии в ЦБ, Минфин, Минцифры и правительство.

В конце 2021 года возможность самостоятельно регистрировать слепки лица и голоса в ЕБС через смартфон закрепили на законодательном уровне. Использовать такие данные можно для ограниченного числа операций.

Среди прочих разрешены платежи не более тысячи рублей, можно оплачивать проезд лицом в метро Москвы и МЦК и получать дистанционные услуги в банках, где открыт счет.

Предложенные изменения предполагают, что зарегистрированную самостоятельно биометрию можно будет использовать и для удаленного открытия счета. Сейчас такая возможность есть только у россиян, которые сдали биометрические данные в ЕБС традиционным способом.

Кредитно-финансовые организации пока не пришли к согласию насчет безопасности использования биометрии, которую клиент зарегистрирует сам. В Росфинмониторинге заметили, что из-за предложенного способа идентификации возникнут риски занесения в ЕБС недостоверных сведений о россиянах.