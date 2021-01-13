Банки выступили против раскрытия причин отказа в кредитовании

Банки просят депутатов не изменять существующий порядок выдачи кредитов. Финансовые организации не хотят раскрывать клиентам причины отказов в выдаче заемных средств. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России к главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Документ оказался в распоряжении РБК. Банки обеспокоены поправками в закон «О потребительском кредите». Их будут рассматривать в Госдуме в феврале.

Сейчас финансовые организации имеют право отказать в кредите без объяснений. Проект закона же предлагает обязать кредиторов давать объяснение отказу. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что часто россияне не имеют понятия, почему им не дают ссуды. С принятием же этих поправок они смогут устранять причины отказов.

Участники рынка не уверены, что их разъяснения окажутся полезными для потенциальных заемщиков.

«Скоринговые модели у банков разные: один кредитор откажет по одному основанию, другой — по иным причинам. Единого подхода нет, все превратится в кашу, клиенты еще больше запутаются», — считает начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко.

Несмотря на отказы, у многих россиян все же есть кредиты. Финансовый консультант и создатель проекта «Личный актив» Ксения Воронина рассказала, как быстро закрыть задолженности по ним.