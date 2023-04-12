Деньги 12 апреля 2023, 04:22 Банки выдали рекордный объем кредитов в марте «Известия»: банки выдали в марте кредитов на 1,34 триллиона рублей РИА «Новости»

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Банки в марте выдали россиянам кредитов на 1,34 триллиона рублей, что на 35% больше, чем в феврале и на 109% больше, чем в марте прошлого года. Наибольший прирост показал сегмент кредитов наличными, написали «Известия».

Таких кредитов выдано на сумму 631,5 миллиарда рублей. Это на 38,7% больше, чем в феврале и на 670% больше, чем год назад. Аналитики объясняют такую динамику роста увеличением средней суммы выдачи и большим количеством кредитов.

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По итогам марта банки выдали в количественном выражении на 510% кредитов больше, чем в марте прошлого года и на 33%, чем в предыдущем месяце. Средний чек кредита составил 210,4 тысячи рублей, что на 4% больше, чем в феврале.

Самым популярным у россиян стал нецелевой кредит наличными, его назвали 77,7% клиентов, которые планируют взять новый кредит. Берут его для рефинансирования ранее взятых займов (35,4%). На втором месте стоит ремонт (30,4%), на третьем — крупная покупка (10,1%).

На втором месте по выдаче находится ипотека. За март она показала прирост 35,1% по отношению к февралю. На покупку жилья банки выдали за месяц 573,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи денег на ипотеку вырос на 9,3%.

Всплеск спроса зафиксирован и на автокредиты. В марте банки выдали на них 96,6 миллиарда рублей, что на 21,5% больше, чем в прошлом месяце, и на 364% больше, чем в марте прошлого года. Средний чек для покупки автомобилей составил 1,36 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что молодым учителям Подмосковья предлагают подать заявку на социальную ипотеку до 28 апреля. По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, в этом году 73 педагога получат сертификаты на собственное жилье.