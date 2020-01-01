Банки вслед за ЦБ ввели комиссию за перевод по номеру телефона

С 1 января Центробанк начал взимать комиссию с банков за переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Из-за этого большинство банков решили сделать услугу платной для клиентов.

Банки в зависимости от суммы клиентской операции должны перечислять ЦБ от пяти копеек до трех рублей, пишет Газета.ru.

Ожидается, что комиссию банки будут делить между собой поровну: средства будет перечислять и то учреждение, откуда клиент отправляет деньги, и то, которое получает.

Систему быстрых платежей запустили в январе 2019 года. Сейчас к ней подключены более 30 банков. С помощью этой системы клиенты банков могут переводить деньги по номеру телефона, даже если средства отправляются в другой банк. Кроме того, с помощью СБП можно оплачивать товары и услуги по QR-коду.

В первый год, пока действовал льготный период от Центробанка, большинство банков не взимали комиссий с клиентов. Тем не менее, как узнало РИА «Новости», даже в 2019 году переводы через СБП были платными для клиентов «Почта банка», «Райффайзенбанка», «СКБ-банка», «Газэнергобанка» и «Нейвы». Теперь переводы станут платными у ВТБ, «Альфа-банка», «Московского кредитного банка» и «Русского стандарта». Еще не определились, но собираются ввести комиссию в «Финаме», «Авангарде», «Промсвязьбанке».

Тем не менее, ряд банков уже объявили о намерении сохранить нулевую комиссию. Среди них «Тинькофф», «Открытие», «Совкомбанк», «Рокетбанк», РНКО «Платежный центр», «Киви банк», «Левобережный». Сбербанк к системе СБП до сих пор не присоединился.