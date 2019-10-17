Банки возьмутся за госуслуги
Пенсии, маткапитал и налоги — теперь в банке
Российские банки с 2020 года будут предоставлять населению России государственные услуги, сообщила газета «Известия». Например, россияне смогут получить пенсию, оформить ИП или сделать возврат налога в нужном им отделении банка.
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На этот эксперимент решилось Минэкономразвития, соответствующий проект постановления правительства уже готов. Первыми в тестовом режиме будут работать шесть банков в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, пишет газета.
С 2022 года практика предоставления госуслуг населению может стать постоянной для всех российских банков. Нововведения повысят качество государственных сервисов.
Россияне получат интересующие услуги бесплатно, а их данные будут хорошо защищены, заявил «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.