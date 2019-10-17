Банки возьмутся за госуслуги

Автосалонам разрешат устанавливать госномера на новые машины с 1 января Подробнее

На этот эксперимент решилось Минэкономразвития, соответствующий проект постановления правительства уже готов. Первыми в тестовом режиме будут работать шесть банков в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, пишет газета.

С 2022 года практика предоставления госуслуг населению может стать постоянной для всех российских банков. Нововведения повысят качество государственных сервисов.

Россияне получат интересующие услуги бесплатно, а их данные будут хорошо защищены, заявил «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.