Банки в России выдали в апреле почти втрое меньше потребкредитов

Банки в России в апреле сократили число выданных потребительских кредитов до 580 тысяч ссуд. Этот показатель оказался в 2,7 раза меньше данных за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«В апреле 2020 года было выдано 0,58 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров, что на 60% меньше по сравнению с предыдущим месяцем», — приводит РИА «Новости» подсчеты аналитиков.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в апреле 2020-го сокращение выдачи потребкредитов оказалось меньше на 63,7%.

Больше всего потребительских кредитов за апрель 2020 года было выдано в Москве — 30 тысяч ссуд, в Подмосковье выдали 25,3 тысячи ссуд за этот же период, в Башкирии — 20,7 тысячи, в Свердловской области — 20,3 тысячи, и в Петербурге — 17,8 тысячи.

Практически во всех российских регионах было отмечено снижение выдачи потребкредитов. Самая серьезная динамика сокращения наблюдалась в Краснодарском крае (-73,9%), Ростовской области (-66%), Ставропольском (-65,8%) и Пермском (-65,5%) краях, и в Республике Татарстан (-63,2%).

«В целом, на наш взгляд, становится все более очевидным, что будущее в розничном кредитовании — за дистанционными каналами продаж», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом и российские банки сами снизили процент одобрений по кредитам. В особенности это затронуло именно потребительские кредиты. Сейчас рассчитывать на одобрение могут только примерные заемщики. Однако, как рассказал руководитель группы по предоставлению услуг финансовому сектору E&Y Геннадий Шинин, в период экономической нестабильности банки традиционно ужесточают подход к заемщикам.