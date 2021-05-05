Банки в России начали повышать ставки

Российские банки стали повышать ставки по вкладам. Улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5%,

ПСБ изменил условия по пяти продуктам из шести в линейке вкладов. Максимальное увеличение составило от 1,45 до 1,5%, написало РИА «Новости».

Почта банк поднял ставки по всей базовой линейке вкладов. В депозитах на 13 месяцев ставка подросла на 0,25%, а на 18 месяцев — на 0,35%. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Банк «Открытие» также улучшил условия. Это касается накопительных счетов, рост ставок — 0,2–0,5%. В МКБ действует акция по начислению процентов на остаток средств по картам при зачислении заработной платы.

Банк России 23 апреля поднял ключевую ставку на 0,5% — до 5% годовых. Это максимальное повышение с декабря 2014 года. Тогда Центробанк резко поднял ставку сразу на 6,5%.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев высказал мнение, что до конца 2021 года Банк России может поднять ключевую ставку еще на 50–100 базисных пунктов.

«Вслед за ключевой ставкой будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам», — считает он.

Эксперты посоветовали внимательно изучать предложения свыше 6% годовых. Некоторые из них являются рекламной уловкой.