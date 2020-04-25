Банки в марте нарастили выдачу ипотек в 1,5 раза

Российские банки в марте увеличили выдачу ипотеки на 55% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Выдача кредитов выросла на 40%.

Как сообщило РИА «Новостям» бюро кредитных историй «Эквифакс», в прошлом месяце граждане России взяли 65,1 тысячи ипотечных займов. На общую сумму 179,5 миллиардов рублей. В прошлом году эти показатели были 46,1 тысяч ипотечных договоров и 115,7 миллиардов рублей. Отмечается, что показатели значительно выросли за месяц. Число ипотек увеличилось 13,6%, а кредитов - на 14,7%.

«Март оказался наиболее продуктивным месяцем 2020 года в части объема выданных ипотечных кредитов. Рост выдачи ипотечных кредитов можно связать с желанием быстро приобрести недвижимость в марте в связи с ростом курса доллара», — рассказал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

По мнению эксперта, в этом году ждать роста ипотечного кредитования на фоне неблагополучных последствий для экономики не стоит. Однако Лагуткин отметил, что единственным фактором роста могут стать ипотечные программы с господдержкой, в том числе льготная ипотека под 6,5%.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.Программа действует с 17 апреля по 1 ноября 2020 года.