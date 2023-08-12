Деньги 12 августа 2023, 14:08 Банки Таджикистана начали переговоры о подключении к СБП Толибзода: банки Таджикистана начали переговоры с Россией о подключении к СБП РИА «Новости»

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Банки и кредитные организации Таджикистана ведут переговоры с российскими партнерами о подключении к системе быстрых платежей. Информации о том, когда операции можно будет осуществлять, пока нет. Такое заявление сделал первый заместитель председателя Национального банка Таджикистана Фирдавс Толибзода, писал ТАСС.

«Что касается подключения к системе быстрых платежей, надо отметить, что в этом направлении банковская система [Таджикистана] налаживает сотрудничество», — сказал он.

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При этом газета «Известия» писала, что переводы из России через СБП уже доступны в некоторые финорганизациях Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Как передал корреспондент, сделавший перевод, деньги пришли за несколько минут, а комиссия составила 30 рублей при переводе минимальной суммы.

Кроме того, некоторые страны в этом году начали принимать карты российской системы «Мир». Для РФ это выход в мировую финансовую систему, а для зарубежных партнеров — туристический поток россиян.