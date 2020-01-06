Банки станут чаще отказывать россиянам в получении кредита

В организации пояснили, что банки все больше будут обращать внимание на то, сколько уже долгов у заемщика, а также на персональный кредитный рейтинг. Чем нагрузка ниже, тем вероятность получить кредит выше.

Для того, чтобы самостоятельно рассчитать свою долговую нагрузку нужно все платежи по уже взятым кредитам сложить с той суммой, которую планируете получить и разделить на размер ежемесячных доходов. Если полученное значение составило более половины от получаемого дохода, то от получения нового кредита лучше отказаться или быть готовым к тому, что условия его получения будут не самые лучшие.

Вторым важным показателем для банков является персональный кредитный рейтинг. Он рассчитывается индивидуально специалистами Национального бюро кредитных историй на основании информации от банков. Узнать свой кредитный рейтинг можно на сайте организации.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», по итогам прошлого года объем кредитов, которые получили физические лица, составил почти шести триллионов рублей. При этом половина приходится на потребительское кредитование. При этом именно по этим ссудам зафиксировано самое большой объем просроченных более чем на 90 дней выплат.

Однако есть и хорошие новости для тех, кто намерен взять кредит в этом году. С 1 января 2020 года вступает в силу закон, по которому общая сумма процентов, комиссий, штрафов и неустоек не сможет превышать общую сумму кредита более чем в полтора раза. Ограничения коснутся только ссуд, которые россияне возьмут в этом году.