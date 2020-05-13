Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты
Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по результатам апреля банки одобряли россиянам лишь каждую пятую сделку. Это самый низкий показатель с 2017 года, пишет «Коммерсант».
В сравнении с прошлым годом, сильнее всего показатели упали по потребительским кредитам — до 19,6% (в 1,6–1,8 раза). Показатель автокредитов снизился до 26,6% (в 1,4-1,6 раза). Доля одобрений ипотечных заемов упала до 55,2% (в 1,2-1,3 раза).
По словам руководителя группы по предоставлению услуг финансовому сектору E&Y Геннадия Шинина, в период экономической нестабильности банки традиционно ужесточают подход к заемщикам.
«Одни банки ужесточают требования к подтверждению дохода и опираются теперь только на официальные справки о доходах, другие приостанавливают одобрение заявок граждан, работающих в наиболее пострадавших от кризиса отраслях, третьи увеличивают требования к минимальному сроку занятости на текущем месте работы», — пояснил он.
По мнению эксперта, не стоит ожидать в ближайшее время увеличения доли одобряемых заявок. Он считает, что процент одобрений будет увеличиваться по мере восстановления деловой активности и доходов населения.
Ранее эксперты проанализировали, что около 40% россиян могут просрочить выплаты по кредитам. Речь идет о работниках сферы продаж, туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса.