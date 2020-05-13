Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты

Российские банки снизили процент одобрений по кредитам. Особенно это консулось потребительских кредитов. Рассчитывать на одобрении могут только примерные заемщики.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по результатам апреля банки одобряли россиянам лишь каждую пятую сделку. Это самый низкий показатель с 2017 года, пишет «Коммерсант».

В сравнении с прошлым годом, сильнее всего показатели упали по потребительским кредитам — до 19,6% (в 1,6–1,8 раза). Показатель автокредитов снизился до 26,6% (в 1,4-1,6 раза). Доля одобрений ипотечных заемов упала до 55,2% (в 1,2-1,3 раза).

По словам руководителя группы по предоставлению услуг финансовому сектору E&Y Геннадия Шинина, в период экономической нестабильности банки традиционно ужесточают подход к заемщикам.

«Одни банки ужесточают требования к подтверждению дохода и опираются теперь только на официальные справки о доходах, другие приостанавливают одобрение заявок граждан, работающих в наиболее пострадавших от кризиса отраслях, третьи увеличивают требования к минимальному сроку занятости на текущем месте работы», — пояснил он.

По мнению эксперта, не стоит ожидать в ближайшее время увеличения доли одобряемых заявок. Он считает, что процент одобрений будет увеличиваться по мере восстановления деловой активности и доходов населения.

Ранее эксперты проанализировали, что около 40% россиян могут просрочить выплаты по кредитам. Речь идет о работниках сферы продаж, туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса.