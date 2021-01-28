Банки стали реже отбирать квартиры у должников из-за пандемии

Судебные приставы реже вставляли на торги квартиры должников в 2020 году. Банки предпочитали решать вопросы до суда со сложными клиентами и соблюдали мораторий Центробанка на принудительное выселение.

За прошлый год банки принудительно продали более 17,6 тысячи квартир на 36,5 миллиарда рублей, в том числе и ипотечные. Это на 14,6% больше, чем годом ранее. В 2019 году было продано недвижимости заемщиков на сумму 122,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил РБК.

Упали не только продажи квартир должников, но их совокупная стоимость (на 19%) и средняя цена (на 6%).

Причинами снижения этих показателей, по мнению гендиректора коллекторского агентства «Долговой консультант» Дениса Аксенова, могло стать увеличение количества объектов экономкласса, а также стремление заемщиков и банков-кредиторов разобраться в досудебном порядке.

Еще одним поводом для спада продаж могла стать пандемия, считает член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Павел Михмель. Из-за моратория Центробанка упала активность взыскателей по отношению к должникам.

В этом году кредиторы могут отыграться с заемщиками за время пандемии. В 2021 году процедуры взыскания в полной мере затронут «пандемийных» должников — тех, кто не смог получить кредитные каникулы или реструктуризацию и допустил просрочки по кредитам.

По прогнозу НАПКА, банки выставят на продажу долги на 480–500 миллиардов рублей. Следовательно, рост произойдет и в реализации недвижимости должников. За прошлый год доля ипотеки в общей структуре ссудного портфеля выросла на 19%. По мнению гендиректора коллекторского агентства ЭОС Антона Дмитракова, по закону рынка наряду с ростом портфеля будут расти и объемы просроченной ипотеки.