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    19 ноября 2020, 03:46

    Банки стали реже одобрять займы во время пандемии

    Кирилл Фролов

    Российские банки стали реже одобрять кредиты, чем до пандемии. Сильнее всего, по данным бюро кредитных историй «Эквифакс», снизился уровень одобрения по кредитным картам — на треть по сравнению с мартом.
    Банки стали реже одобрять займы во время пандемии

    В сентябре банки одобрили лишь каждую пятую (22,3%) заявку на получение кредитной карты. Годом ранее ее получал каждый третий (31,7%). В марте, когда эпидемия только началась, банки одобряли 33,1% заявок, сообщили «Известия».

    Уровень одобрения потребительских займов за год сократился с 42,5% до 38,7%, ипотеки — с 73,8% до 70,9%.

    Если сравнивать март и сентябрь 2020 года, то отказы по жилищным ссудам за полгода выросли на 7%, тогда как порог одобрения по потребительским займам серьезно не изменился. Это, по словам аналитиков, свидетельствует о восстановлении данного направления.

    В октябре средняя ставка по ипотеке составляла 7,3%, по кредитным картам — от 11% до 24%, по потребительским кредитам — 10–13%. В микрофинансовых организациях давали деньги под 1% в день.