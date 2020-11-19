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    19 ноября 2020, 11:41

    Банки стали раньше времени делиться долгами с коллекторами — исследование

    Наза Салех Захи

    Банки передают коллекторам больше долгов еще на ранней стадии просрочки. Об этом говорят данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Там считают, что это связано с экономической ситуации в России на фоне пандемии.
    Банки стали раньше времени делиться долгами с коллекторами — исследование

    Работа НАПКА оказалась в распоряжении РБК. Доля переданных кредитов с просрочкой менее года в январе–октябре 2020 года составила 59%. Это на 16% больше, чем за такой же период прошлого года. Треть кредитов, оказавшихся у коллекторов, и вовсе с просрочкой менее 90 дней.

    Обращение к коллекторам, скорее всего, связано с ситуацией в банках. Внутренние службы взыскания финансовых организаций из-за пандемии и кризиса работают с повышенной нагрузкой, говорят авторы исследования.

    «К сожалению, 2020 год показывает рекорды последних двух-трех лет по росту просроченной задолженности и количеству должников», — отметил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

    Объем просроченной задолженности клиентов банков возрос с начала года на 19,3%, до 911,8 миллиарда рублей. Метхиев объяснил, что заемщики в кризис теряют доход, соответственно, они хуже отдают долги.

    Издание опросило несколько российских банков на эту тему. В Сбербанке ответили, что кредиты и сроки их просрочки остались прежними.

    «Пандемия не изменила наш подход к работе с долгами клиентов. Банк не испытывает нехватки собственных ресурсов при взыскании», — сказала начальник управления по внесудебному урегулированию задолженности Промсвязьбанка Наталья Сирота.

    Росбанк признался, что прибегает к услугам коллекторов, но на поздних сроках просрочки.