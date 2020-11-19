Банки передают коллекторам больше долгов еще на ранней стадии просрочки. Об этом говорят данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Там считают, что это связано с экономической ситуации в России на фоне пандемии.

Работа НАПКА оказалась в распоряжении РБК. Доля переданных кредитов с просрочкой менее года в январе–октябре 2020 года составила 59%. Это на 16% больше, чем за такой же период прошлого года. Треть кредитов, оказавшихся у коллекторов, и вовсе с просрочкой менее 90 дней.

Обращение к коллекторам, скорее всего, связано с ситуацией в банках. Внутренние службы взыскания финансовых организаций из-за пандемии и кризиса работают с повышенной нагрузкой, говорят авторы исследования.

«К сожалению, 2020 год показывает рекорды последних двух-трех лет по росту просроченной задолженности и количеству должников», — отметил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Объем просроченной задолженности клиентов банков возрос с начала года на 19,3%, до 911,8 миллиарда рублей. Метхиев объяснил, что заемщики в кризис теряют доход, соответственно, они хуже отдают долги.

Издание опросило несколько российских банков на эту тему. В Сбербанке ответили, что кредиты и сроки их просрочки остались прежними.

«Пандемия не изменила наш подход к работе с долгами клиентов. Банк не испытывает нехватки собственных ресурсов при взыскании», — сказала начальник управления по внесудебному урегулированию задолженности Промсвязьбанка Наталья Сирота.

Росбанк признался, что прибегает к услугам коллекторов, но на поздних сроках просрочки.