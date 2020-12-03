Банки сократят число проверок бизнеса, пострадавшего от пандемии

До конца года банки не будут устраивать антиотмывочные проверки компаниям и ИП с низкой налоговой нагрузкой. Речь идет об отраслях, наиболее пострадавших от пандемии.

Такие рекомендации содержатся в письме ЦБ, направленном в кредитные организации. В документе, с которым ознакомились «Известия», предлагается считать подозрительными налоговые отчисления ниже 0,5% от оборота. Ранее этот показатель составлял 0,9%.

Ослабление мер контроля связано с переносом срока налоговых отчислений в бюджет на начало 2021 года.

Сокращение налоговой нагрузки может стать поводом для блокировки счетов. В текущем году уже были единичные случаи приостановки обслуживания по этой причине, рассказали изданию в инвестиционной компании «Универ Капитал».

По оценке члена генсовета «Деловой России» Алексея Кучмина, в пандемию число блокировок не изменилось, хотя угрозы приостановки операций от банков поступали.

В апреле правительство предоставило отсрочку по уплате налогов малому и среднему бизнесу, работающему в сфере услуг, развлечений, ресторанного и гостиничного бизнеса, автомобильных и авиаперевозок. В ноябре льготы продлили.